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İlhan Cihaner davasında gizli tanığa 22 yıl hapis cezası

Cihaner’in avukatı Turgut Kazan: Gizli tanıklık gibi kirli işlere soyunmayı düşünenlere ders olsun

17 Haziran 2016 11:35

Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve eski İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu’nun da sanıkları arasında olduğu ‘Erzincan Davası’nda ‘gizli tanık’ olarak ifade veren Serkan Zirek’e ‘FETÖ üyeliği’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘yalancı tanıklık’ suçlarından 22 yıl, Ahmet Koç’a da altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, davanın sanıkları arasında yer alan eski savcı Bayram Bozkurt ise hâlâ firari. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada ‘Gizli Tanık Munzur’ diye bilinen Serkan Zirek’e, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 12, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’tan  7, ‘yalancı tanıklık’tan  da 3 yıl hapis cezası verildi.

Ahmet Koç’a da ‘örgüte yardım’ suçundan 3 yıl 9 ay, “yalancı tanıklık” suçundan ise 2.5 yıl hapis verildi. Mahkeme, Zirek’in tutukluluğunun devamına, Koç’un tahliyesine hükmetti. Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, “Herkes bundan sonra ayağını denk alsın. Gizli tanıklık gibi kirli işlere soyunmasın. 22 yıl hapis cezası, bu pisliğe düşünenlere ders olsun” dedi.

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İlhan CihanerSaldıray Berkgizli tanık munzurerzincan ergenekon davası

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