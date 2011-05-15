İlhan Cihaner: Biz de Ergenekon’a karşıyız

T24 - CHP Denizli milletvekili adayı İlhan Cihaner “Türkiye’yi 12 Eylül’e, iç savaş eşiğine getirenler Ergenekoncular ise bizden de oy yok. Faili meçhullerse, darbelerse biz de Ergenekon’a karşıyız” diye konuştu.



CHP Denizli milletvekili adayı İlhan Cihaner, Denizli Esnaf Sarayı Konferans Salonu’nda soru cevap toplantısına katıldı

Toplantıya katılan bir kişinin, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı darbe hazırlamakla suçlanıyorsunuz. Neden alelacele milletvekili adayı oldunuz, aklanmayı beklemediniz?” sorusuna karşılık Cihaner, şunları söyledi:

“Bahsettiğiniz iddialar dokunulmazlık kapsamında değil. 2 yıl geçti Adalet Bakanlığı halen benden savunma istemedi. Önce HSYK’nın yeni yapısının oluşması beklendi. Adalet Bakanlığı bizim yargılanmamızı istemiyor, bu şaibeyle devam etmemizi istiyor. O dosyanın kamuoyunun bilgisine sunulmasını istemiyor. ‘Bundan aklanın öyle gelin’ diyorsanız katılırım size. Bu sorunun başbakana, içişleri bakanına, cumhurbaşkanına da sorulmasını isterim.”

Cihaner, “silahlı suç örgütüne üye olduğu” iddiasıyla ilgili de şöyle konuştu: “Nerede silahlar? 6 tane el bombası bulundu başka bir şey yok. Şimdi düşünün bu suç örgütünün lideri 3. Ordu Komutanı. 3. Ordu Komutanının emrinde uçaklar var, tanklar var, silahlı on binlerce asker var. Ben size kimsenin bilmediği bir şeyi de söyleyeyim. O el bombaları bu tutuklama nedeniyle benim elimden alınan başka bir hukuki soruşturmaya ait el bombaları. Maraş olayları ya da Sivas olayları sırasında olası bir iç savaşta köylere muhtemelen kontrgerilla tarafından dağıtılmış bombalar. Yani Türkiye’yi 12 Eylül’e getirenlerle, beni parmaklıklar ardına gönderenler muhtemelen aynı zekada, aynı bakış açısına sahip insanlar. Herkesin başına gelebilir, bu bir sıra meselesi.”

Cihaner, ülkede “herkesin kendine göre Ergenekon’u oluştuğunu” savunarak, “Türkiye’yi 12 Eylül’e, iç savaş eşiğine getirenler Ergenekoncular ise bizden de oy yok. Faili meçhullerse, darbelerse biz de Ergenekon’a karşıyız” diye konuştu.