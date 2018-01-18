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İlhan Cihaner: 2010'da üç bakanın Gülen tehdidini dile getiren MİT Müsteşarı'nın üzerine yürüdüğü söyleniyor

İlhan Cihaner, Erzincan Başsavcısı iken yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgi verdi

18 Ocak 2018 03:26

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Erzincan Başsavcısı iken yürüttüğü soruşturmada MİT Müsteşarı ve Bakanlar arasında yaşanan bir olayı anlattı. MİT Müsteşarı'ndan Cemaat’e ilişkin ellerindeki bilgiyi istediğini belirten Cihaner, “hiçbir şey yok yanıtı” aldığını söyledi.

CNN Türk'te Şirin Payzın’ın sunduğu “Ne Oluyor?” programına konuk olan Cihaner 2004’te hazırlanan belgenin daha sonra ortaya çıktığını ve neden bilgi verilmediğini sorduğunu dile getirdi. Cihaner, “Çok kritik bir şey söyledi. Erzincan ve benimle ilgili soruşturmanın bir tuzak olduğunu Başbakan’a anlattık. Düşünün, 2010 yılında devletin MİT müsteşarı, Başbakan’a gidip diyor ki; ‘Bu Fethullahçı yapılanmanın bir tuzağıdır, MİT’i ele geçirmeye çalışıyorlar. Yargıyı ele geçirmeye çalışıyorlar. Orduyu ele geçirmeye çalışıyorlar’ Bunu dediği için üç bakanın üzerine yürüdüğünü söylüyor. Bu tutanaklarda var” dedi.

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