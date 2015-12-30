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Spor

İlhan Cavcav'ın teknik direktör kıyımına TFF 'dur' diyecek!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav bu sezon 5 teknik direktörün görevine son verdi

30 Aralık 2015 16:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, teknik direktör Yılmaz Vural'ı 6 günde görevden alması üzerine liglerde sık tekrarlanan teknik adam değişikliği konusunu gündemine aldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Liglerimizde yer alan kulüplerimizin bir sezon içerisinde çok sayıda teknik adamla çalışması konusu, TFF'nin 2016 yılı Ocak ayında yapacağı ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınmıştır" denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı da 7 Ocak Perşembe günü yapılacak yeni yılın ilk toplantısının gündemine bu konuyu aldı. Vakıf Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüplerin bir sezonda kaç teknik adamla çalışabilecekleri konusunda sınırlama getirmeyi görüşeceklerini bildirdi.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın son olarak Yılmaz Vural'la göreve getirdikten 6 gün sonra yollarını ayırması, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Başkent ekibi, bu sezonun ilk yarısında 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

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