-İLHAN CAVCAV'IN EN İYİ MÜŞTERİLERİ ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Mustafa Pektemek'in bonservisini Beşiktaş'a Orhan Şam'ın bonservisini de Fenerbahçe'ye veren Başkanı İlhan Cavcav yönetimindeki Gençlerbirliği, futbol piyasasında kazanmaya devam ediyor. Son olarak altyapısında yetişen Orhan Şam'ın bonservisini 3 milyon 500 bin avro bedelle Fenerbahçe'ye veren Gençlerbirliği, 750 bin lira maliyetle Sakaryaspor'dan transfer ettiği Mustafa Pektemek'in bonservisini ise 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a satarak, ekonomik anlamda Türkiye liglerinin en iyi durumdaki kulüplerden biri olma unvanını korudu. Ucuz maliyetlerle kırmızı siyahlı kulübün kadrosuna kattığı futbolcuları, yüksek bonservis bedelleriyle başka takımlara satmasıyla ''haklı'' bir üne sahip olan Gençlerbirliği'nin kulübü başkanı İlhan Cavcav, Mustafa Pektemek ve Orhan Şam'da olduğu gibi geçmişte de birçok başarılı taransferi gerçekleştirerek, kulübün maddi anlamda bugünlere gelmesinde önemli katkı sağladı. Geçmiş dönemlerde Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye vererek elde ettiği bonservis bedeliyle kırmızı siyahlıların Ankara Beştepe'deki tesislerini yaptıran tecrübeli başkan, Kamerunlu Geremi'yi de 5 milyon dolar bonservis bedeliyle İspanya'nın ünlü takımı Real Madrid'e satarak spor kamuoyunun taktirini kazanmıştı. Kırmızı siyahlı kulüpte 33 yıldır başkanlık yapan İlhan Cavcav, ayrıca Ganalı Draman'ı 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına göndererek, kulübün kasasını doldurmaya devam etmişti. Gençlerbirliği'nden ''4 Büyükler''e ve yurt dışına transfer olan futbolcuların bazıları şöyle: Beşiktaş: Souleymane Youla, Ahmet Hassan, Veysel Cihan, Baki Mercimek, Ali Eren Beşerler, Ali Tandoğan, Okan Koç, Tolga Doğantez, Rahim Zafer, Tuna Üzümcü, Ali Günçar, Mustafa Özkan, Fenerbahçe: Tarık Daşgün, Kemalettin Şentürk, Ümit Özat, Erkan Sözeri, Uğur Boral, Serkan Balcı, Deniz Barış, İsmail Güldüren, Metin Diyadin, Gökhan Gönül, Galatasaray: Ümit Karan, Ergün Penbe, Osman Coşkun, Trabzonspor: Giray Kaçar, Isaac Promise, Ayman Mohamed Abdelaziz, Fredrik Risp, Antalyaspor: Donald Khuse, Andre Kona, Kocaelispor: John Leshiba Mosheu, Yurt dışı: Geremi (Real Madrid), Draman Haminu (Lokomotiv Moskova), Josip Skoko (Wigan Athletic), Filip Deams (Borissia Mönchengladbach)