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Spor

İlhan Cavcav'dan yöneticiye: İstifa et, oğlum gelecek!

"Yönetime sormadan oğlun dahi olsa, başkan vekili yapamazsın"

20 Ocak 2017 15:22

ençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın, Başkan Vekili Niyazi Akdaş’ı telefonla arayarak, “İstifa et, oğlum Murat Cavcav’ı Başkan Vekili yapacağım. Sen de yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte kal” dediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Niyazi Akdaş’ın, Gençlerbirliği Kulübü’ndeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Üç ay önce yaşanan bir konudan fikir ayrılığına Düşen Cavcav ve Aktaş arasında buzlar erimiş, Niyazi Akdaş’ın istifa dilekçesi Cavcav tarafından işleme konulmamıştı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Akdaş’ın açıklamasına göre dün gelen telefon ise tam aksi yöndeydi. Özel işleri nedeniyle Trabzon’da bulunan Niyazi Akdaş’ı arayan İlhan Cavcav, Akdaş’a “Sen başkan vekilliğinden istifa et ve yönetici olarak kulüpte devam et” dedi. Nedenini soran başkan vekili Niyazi Akdaş’a Cavcav’ın, “Ben oğlumu başkan vekili yapacağım” demesi üzerine ipler koptu.
 

"Cavcav olduğu sürece dönmem"

Yaşanan telefon olayının ardından açıklamada bulunan Niyazi Akdaş, ”İlhan Cavcav’ın beni arayıp bu teklifi yapması çok çirkin bir olaydır. Gençlerbirliği sevgisini benim içimden kimse söküp atamaz. Cavcav olduğu sürece geri dönmem. Bana bu teklifi yapması çok ayıp. Bu kulübün bir yönetimi var. Sen her şeyi kendi başına yapamazsın. Yönetime sormadan oğlun dahi olsa, başkan vekili yapamazsın. Beni arayarak bunu teklif etmesi bile ayıptır. Benim üç ay önce verdiğim istifa dilekçem elinde. O olduğu sürece asla Gençlerbirliği’ne geri dönmem. Cavcav gittiğinde istenirsem her zaman kulübümün yanındayım” dedi. 

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