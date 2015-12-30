İlhan Cavcav'dan "Yılmaz Vural'ı kovdum ama bir sorun neden kovdum" açıklaması

Sezonun ilk yarısında beş teknik adam değiştirdiği için bir anda dünya gündemine giren ve ağır eleştirilere hedef olan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, 6 gün önce göreve getirdiği Yılmaz Vural'ı neden kovduğunu açıkladı.

Yılmaz Vural'ı göndermekte yüzde yüz haklı olduğunu savunan İlhan Cavcav, şu açıklamayı yaptı:

"Yılmaz Vural Eskişehirspor maçından sonra bana gelip, 'Bu takımdan 13-14 futbolcunun değişmesi lazım. 15 transfer yapmalıyız' dedi. Ben de, '15 futbolcu almak demek 20-25 milyon Euro para harcamak demek. Bizim o kadar paramız yok' cevabını verdim.

"Biz bu adamla çalışamayız, dediler"

Sonra takımdan 15 futbolcu bana gelip, 'Biz Yılmaz Vural'ı istemiyoruz, bu adamla çalışamayız' dediler. Ben de bunları dikkate alarak Yılmaz Vural'ın görevine son verdim. Daha önceki teknik direktörlerin gönderilmesinde hata yapmış olabilirim, bunu kabul ederim. Ancak Yılmaz Vural'ın görevine son verilmesinde en ufak bir hatamız yok, buna mecburduk."

Yılmaz Vural basın toplantısı yapacak

Öte yandan teknik direktör Yılmaz Vural, Gençlerbirliği'nden gönderilme sürecine ilişkin bir basın toplantısı yapacak. Yarın saat 11.00'de başlayacak toplantıda Vural, kırmızı siyahlı kulübün başkanı İlhan Cavcav'ın iddialarına cevap verecek.