-İlhan Cavcav kendini savundu ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, son günlerde yazılı ve görsel basında yaptığı değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden duyurulan açıklamada İlhan Cavcav'ın gazetecilerle fikirlerini her zaman paylaşan, onları cevapsız bırakmayan bir futbol adamı olduğu, daha önce yaptığı değerlendirmelerde, Türk futbolunun yaşadığı krizin, krizden etkilenen bütün tarafların bir araya gelerek çözülebileceğini belirttiği ifade edildi. Sitedeki duyuruda İlhan Cavcav'ın açıklaması şu şekilde yer aldı: ''Bazı kulüp yöneticileri ise yaptıkları açıklamalarla Türk futbolunu değil kendi kulüp menfaatlerini düşündüklerini gösteriyor. Gençlerbirliği olarak Türk futbolunun yaşadığı bu sorunların kulüpçülükle çözülemeyeceği inancındayız. Gençlerbirliği'nin bugüne kadar futbolun dışında herhangi bir dayanağı olmamıştır. Siyasilerden, belediye başkanlarından, temsil ettiğimiz şehrin işadamlarından büyük maddi destekler almadık. Hasılatımız, herkesin bildiği gibi oldukça sınırlı. Yaptığımız tesisleri, Süper Lig'de uzun yıllardır sürdürdüğümüz varlığımızı, sadece futboldan elde ettiğimiz transfer ve yayın gelirlerine borçluyuz. Bundan dolayı Gençlerbirliği'nin menfaati Türk futbolunun geleceğinden bağımsız değildir. Dolayısıyla bizler, bu krizin Türk futboluna en az hasar verecek şekilde atlatılması düşüncemizde samimiyiz. Önümüzde son derece iki önemli toplantı var. Önce Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, sonra Federasyon Genel Kurulu'nda malum sorunlar ele alınacak. Katılan herkesi önce Türk futbolunu düşünerek konuya yaklaşmaya davet ediyoruz. Futbol kulüpleri olarak birbirimize ihtiyacımız var. Türkiye'de futbol o veya bu kulüp olmadan da devam eder. Ama biz kulüpler, varlığımızı bu ligde beraber oynamaya borçluyuz. Bilinmelidir ki Gençlerbirliği Kulübü, bu krizi yaratanların arasında yer almıyor. Krizin çözümüne dair alınacak karardan direkt etkilenecek kulüplerden biri de değil. Ne puanımız silinecek, ne de küme düşürüleceğiz. Bazı kulüplerimiz gibi yakın geleceğe ilişkin bir avantaj da elde etmeyeceğiz. Başkanımız İlhan Cavcav'ın açıklamalarının bu gerçeklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır, diğer futbol kulüp yöneticilerini de konuya yaklaşırken aynı derecede samimiyete davet ederiz.''