İlhan Cavcav: Karanlıkta önlem almak zor, maçları gündüz oynayalım

Son terör saldırısı sonrası gece saatlerinde statlardaki güvenlik zafiyetine dikkat çeken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, TFF’ye "Maçları gündüz oynayalım" çağrısı yaptı.

Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleşen ve şehit haberleriyle ülkemizi yasa boğan bombalı terör saldırısındaki ‘Karanlık' noktaya değindi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, Süper Lig karşılaşmalarının geç saatlerde hava karardıktan sonra oynanmasının ciddi güvenlik sorununa neden olduğunu vurgulayıp, “Maçların gündüz oynanması gerekir” düşüncesini paylaştı.

Karanlıkta önlem almak zor

Gece karanlığında kalabalık yerlerde eylem planlayan teröristlere karşı önlem almanın zorluğuna dikkat çeken İlhan Cavcav, “O saatlerde güvenlik görevlilerimizin ve maça giden yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak büyük sorun” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunan Cavcav, “TFF bu olaya seyirci kalmamalı. Gündüz maçları, gündeme alınmalı ve kamuoyu oluşmalı. Kulüpler Birliği de buna destek olmalı” ifadelerini kullandı.