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Spor

İlhan Cavcav hocayı kovdu, 'takımı ben çalıştırırım' dedi

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Bursaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası soyunma odasında teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verdi

13 Eylül 2014 23:31

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Bursaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından sinirli bir şekilde soyunma odasına giderek, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verdi. Cavcav, "Gerekirse bundan sonra takımı ben çalıştırırım" dedi.

Ligde kendi seyircisiyle buluşan Gençlerbirliği, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Bursaspor'a 2-1 yenildi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 19.dakikasında Ankara ekibi, Stancu ile golü buldu.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Bursaspor, önce 54'te Volkan Şen'le eşitliği sağladı ardından 69'da Fernandao'nun golüyle sonuca gitti.

Maç bitiminde sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verdiğini açıkladı. Cavcav'ın, "Gerekirse bundan sonra takımı ben çalıştırırım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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