İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, bugün hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Cavcav, 39 yıldır Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Cavcav'ın cenaze töreni yarın saat 10.30'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Ardından, Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. İlhan Cavcav'ın naaşı daha sonra Cebeci'deki aile mezarlığına defnedilecek..

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yaşamını yitirmesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantepspor- Gençlerbirliği karşılaşmasını erteledi.

Karşılaşma için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesi, Ankara'ya döndü.

Kulübün genel sekreteri Sinan Gürsoy, acı haberle yıkıldıklarını belirterek, "Gençlerbirliği camiası olarak babamızı kaybettik" dedi.

Takımın oyuncularından Selçuk Şahin ise, çok üzüldüklerini söyledi:

"Son dönemde sağlık sorunları yaşasa da böyle bir haber almak bizi çok üzdü. Tüm spor camiasının, ülkemizin, Gençlerbirliği camiasının başı sağ olsun. Çok üzüldük, böyle bir durumda da oynayamayacağımıza karar verdik. Maç da zaten ertelendi. Türk futboluna çok şey vermiş büyük bir insanı, futbol anlamında bir lideri kaybettik."

Başbakan Binali Yıldırım, İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:

"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri de İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ankara Hamamönü'nde 1935 yılında doğan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve stoper mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti.

Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan Cavcav, 1960 yılında aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı satın alarak halen başında olduğu un fabrikasını kurdu. Bunun sayesinde Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi.

1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. Cavcav bu kez 1977 yılında Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi.

1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig'e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği'nin tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi'nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.

İlhan Cavcav, 39 yıllık görev süresince 42 farklı teknik direktörle çalışarak da bir rekora imza attı.