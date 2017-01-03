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Spor

İlhan Cavcav, Galatasaray'a rest çekti

Galatasaray, Ahmet Çalık'ı renklerine bağlamak istiyordu

03 Ocak 2017 22:07

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü milli futbolcu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 3 milyon Euro teklif etti. Ankara temsilcisi ise Çalık için istediği 4 milyon Euro ücreti son olarak 3.5 milyon Euro'ya indirdi. Pazarlıklar bu noktada tıkanırken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav konuyla ilgili A Spor'a şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim."

Öte yandan Galatasaray, Palmeiras'tan Vitor Hugo'nun transferi için de girişimlerini sürdürüyor.

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