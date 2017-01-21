İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi; durumu kritik

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması geçirdi. 81 yaşındaki Cavcav'ın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlhan Cavcav’ın özel doktoru Hatipoğlu, Cavcav'ın yoğun bakımda olduğunu ve makineye bağlı olarak yaşatıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gören İlhan Cavcav’ın, bugün sabah saatlerinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Gençlerbirliği Kulübü yönetim kurulu üyelerinin de hastaneye gittiği belirtildi.

Solunum yetmezliği ve yüksek tansiyon nedeniyle uzun zamandır tedavi gören İlhan Cavcav’ın, gece yarısı cankurtaranla Ankara Güven Hastanesi’ne getirildiği ve acil serviste yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için İlhan Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Doktorlardan açıklama geldi

İlhan Cavcav’ın özel doktoru Hatipoğlu, Cavcav’ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat03.00’ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

"Doktorlar elinden geleni yapıyor"

Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç, Radyospor'a İlhan Cavcav'ın son durumu ile ilgili bilgi verdi. Koç, yaptığı açıklamada: "Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah'tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Antreman ertelendi

Bir süre önce Brezilyalı oyuncu Bady’nin transferiyle ilgili sözleşmeyi hastanedeki odasında imzalayan İlhan Cavcav, sezonun ilk bölümünün son haftasında 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Bursaspor maçını da izlemeye gelmiş ancak, bitkin görüntüsü nedeniyle maçı tribünde zor tamamlamıştı.

İlhan Cavcav, hafta içinde başkan vekili Niyazi Akdaş ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akdaş’ın istifasını isteyip, oğlu Murat Cavcav’ı başkanvekilliğine getireceğini söylemesi ile bir kez daha gündeme gelmişti. Cavcav, önceki gün de kulüpte yapılan yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmişti.

Yönetim kurulu üyeleri haberi alır almaz, Güven Hastanesine gelirken, gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi Beştepe tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.

"Vücudunda kırık bulunmuyor"

Akşam saatlerinde Cavcav'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan yeni açıklama geldi. Cavcav'ın doktoru Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.



Cavcav'ın durumunun şu an için stabil olduğunu belirten Hatipoğlu, "Dolaşım parametrelerinin normal seviyede olduğunu görüyoruz. Başkanımız beyin kanaması geçirdiği için anti ödem tedavisine devam ediyoruz. Sabahtan beri sürdürdüğümüz bu tedavide, herhangi bir değişiklik olmadı." diye konuştu.



Cavcav’ın şuurunun kapalı olduğunu ve cerrahi müdahale düşünülmediğini ifade eden Hatipoğlu, şunları söyledi:



"Başkanın şeker hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve akciğer hastalıkları gibi sorunları vardı. Yaşı itibariyle de değişik sorunlarla karşı karşıyayız. Düşme sonucunda oluşan travma, beyin kanamasına yol açtı. Düştükten sonra yaklaşık 24 saat sonra bu sorun ortaya çıktı. Vücudunda düşmeye bağlı olarak herhangi bir kırık bulunmuyor."

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