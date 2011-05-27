-İLHAN BEKLEMEDE MERT UMUTLU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Fenerbahçe'nin tamamlanan 2010-2011 sezonunun başında transfer ettiği savunma oyuncusu İlhan Eker, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği ilk sezonun kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk ve geleceğiyle ilgili AA'ya konuşan İlhan, sezon içinde şans bulamasa da Fenerbahçe'ye elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti. Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını, ancak uzun maratonlarda finalin önemli olduğunu, Fenerbahçe'nin bitirişi iyi yaptığını kaydeden İlhan, ''Şampiyon olduk, Allah'a şükürler olsun. Futbol çok enteresan bir oyun. Futbolda zamanla herşeyi öğreniyorsun, yaşın ne olursa olsun. Ben de bu sene içerisinde çok şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bana çok büyük bir tecrübe oldu. Oynamasam da takımıma olabildiğince, elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştım. İyi bir takım ruhu yakaladık ve bunun sonucunda da şampiyonluk geldi. Şükürler olsun'' şeklinde konuştu. -''FUTBOLDA NEYİN NE GÖSTERECEĞİ BELLİ OLMAZ''- Fenerbahçe'nin gelecek sezon Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği hatırlatılarak, sarı-lacivertli ekipte, ilk sezonunda şans bulamamış olması nedeniyle farklı planları olup olmadığı sorulan İlhan, şunları kaydetti: ''Futbol bu, ne getireceği belli olmaz tabii ki. Ama takımımızın gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, Fenerbahçe gibi büyük bir markanın, büyük bir takımın orada olması önemli. İnşallah orada da başarılı oluruz, çok iyi yerler alırız. Seneye ligde de yine aynı şekilde başarılı oluruz. Kendi adıma da, futbolda neyin ne göstereceği belli olmaz, bekleyip göreceğiz'' ifadelerini kullandı. -''KALEYİ DEVRALMAK İSTİYORUM''- Fenerbahçe'de, şampiyonluğun ardından en çok konuşulan isimlerin başında gelen genç kaleci Mert Günok, sarı-lacivertli ekibin kalesine talip. Bu sezon ligde 3 maçta, kupada da 2 maçta sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Mert Günok'un, ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-2 yenildikleri maçta kurtardığı penaltı, şampiyonluk yarışında takımına ikili averaj üstünlüğü sağladı. Babası Mahir Günok'un bir dönem kalesini koruduğu Trabzonspor'a karşı elde edilen şampiyonluğa, sezon boyunca az süre almasına rağmen önemli bir katkı yapan Mert, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe'deki hedefini ''Bir gün gelecek o kaleyi ben de alacağım'' şeklinde ifade etti. Engin İpekoğlu'nun ardından Rüştü Reçber'in, Rüştü'nün ardından da Volkan Demirel'in kaleyi devraldıklarını hatırlatan genç kaleci, Volkan'a da her zaman hedeflerini anlattığını kaydederek, ''Ben kendime güveniyorum. Bunu Volkan'a da söylüyorum. Daha önceki senelerde olduğu gibi, Engin hocamız, Rüştü ağabey ve Volkan ağabey... Bu şekilde devam eder inşallah. Ben de Volkan ağabeyden sonra kaleyi devralmak istiyorum. Bir rekabet içerisindeyiz. Bu sürekli devam ediyor. Bir gün gelecek o kaleyi ben de alacağım umarım'' ifadelerini kullandı.