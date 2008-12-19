İlhami Erdil, İHAM'a başvurdu

Haksız mal edinme suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı oramiral İlhami Erdil'in davayı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne (İHAM) taşıdığı ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün yazdığına göre, Erdil'i, hapis yattığı cezaevinde ünlü pek çok işadamı ve komutanın bazılarının ziyaret ettiği, bazılarının da ziyaret etmek istediği anlaşıldı.



Özkök, bugünkü yazısında, Suna Kıraç'a verilen ödül töreninde aynı masada oturduğu Erbil'le ilgili izlenimlerini yazdı. Erbil'in yemek boyunca davasını ve cezaevi günlerini anlattığını belirten Özkök, şunları aktardı:



"Erbil önce ilginç bir ziyaretçi bilançosu verdi.

Cezaevinde yattığı günler sırasında üç eski bakan, dört orgeneral ve 24 general ziyaretine gelmiş.

Ayrıca 164 sivil tanıdığı cezaevinde ziyaret etmiş.

Mesela, Rahmi Koç üç defa ziyaretine gelmiş.

"Bunlar arasında halen görevde olan komutanlar da var mıydı?" diye sordum.

Varmış.

Mesela Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt gelmek istemiş.

"Ama ben gelmelerini istemedim. Çünkü spekülasyonlara yol açar diye çekindim" dedi.

Komutan, son günlerde meydana gelen bir gelişmeyi anlattı.

Erdil, 2.5 yıl hapis cezasıyla sonuçlanan haksız mal edinme davasını geçen ocak ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

"Kararı kabul etmiyorum, onurum rencide edildi" dedi.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kuvvet komutanı, AİHM’nin kapısını adalet için çalmıştı.

Başvurduğu günlerde Ankara Büromuzdan Oya Armutçu’ya şunları söylemişti:

"Para pul önemli değil. Rencide edilen onur ve gururum yüzünden bu kararı asla kabul etmiyorum. Benim bir tek evim var. Yazlığım, kışlığım yok. Ben paraya değer veren bir insan da değilim. Ama asla affetmeyeceğim bir konu var. Beni ailemle birlikte ilk duruşmada görsel basına teşhir etmelerini asla affetmiyorum. Bu benim için hicran yarasıdır."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’ye yargılamadaki usul hatalarıyla ilgili 9 soru sormuş.

Türkiye henüz cevabını vermemiş.

Erdil, o dönemde ayrıca Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de bir mütalaa almış.

O mütalaada da fakülte, çok sayıda usul hatası yapıldığı yolunda görüş bildirmiş."



Rütbeleri de geri alındı



Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Erdil'i ''haksız mal edinme'' suçundan 3 yıl hapse mahkum etmişti. Eski Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesine göre, Erdil'in cezası 6'da 1 oranında indirilerek 2 yıl 6 ay olarak belirlenmişti. Mahkeme ayrıca, Erbil'in rütbelerini de geri almıştı.

Kararın temyiz incelemesini yapan Askeri Yargıtay 1. Dairesi, Erdil'e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. Erdil, cezaevinde kaldığı sürede yasal hakkını kullanarak ''evci izni''ne de çıkmıştı.