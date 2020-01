İlgisini çektiği için okçuluğa başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da yaz spor okullarının tanıtımında ilgisini çekmesiyle başladığı okçuluk sporunu ailesiyle birlikte taşındığı Antalya\'da sürdüren Gökçe Demirel (17), katıldığı Samsun\'daki turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Isparta\'da otururken 2015 yılında, lisedeki yaz spor okulları tanıtımında ilgisini çeken okçuluk kursuna katılan Gökçe Demirel, Isparta Bölge Spor Kulübü\'nde eğitim almaya başladı. Çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Demirel, daha sonra babasının işi dolayısıyla ailesiyle birlikte Antalya\'ya taşındı. Muratpaşa Anadolu Lisesi son sınıfta eğitimine devam eden Demirel, çalışmalarını da kentteki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde sürdürüyor. Isparta Bölge Spor Kulübü adına yarışan Gökçe Demirel, 3- 6 Ocak günlerinde, Samsun\'da yapılan \'Salon Türkiye Şampiyonası Okçuluk Yarışmaları\'nda, klasik yay genç kadın kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı.

\'EN BÜYÜK DESTEKÇİM BABAM\'

Gökçe Demirel, Isparta\'daki okulunda yapılan tanıtım sırasında okçuluğun ilgisini çektiğini ve bu spora başladığını belirterek, \"Yaz spor okullarına katıldıktan sonra antrenör Yalçın Ünsal ile tanıştım. 2015 yılında başladığımda babam bu sporu istemedi; ama ne kadar iyi bir spor olduğunu görünce daha sonra kendisi de çok istedi. Hatta en büyük destekçim, babam oldu\" dedi.

\'İLK BAŞTA YETENEĞİMİN OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM\'

Antrenörünün ilk başladığı zamanlarda okçuluğu herkesin yapamayacağını söylediğini anlatan Demirel, \"Gerçekten dayanabilme süreci uzun bir spor. Başlangıç ve çalışma süreci diğer sporlara göre fazla. Birkaç ay boş yay çekmek ile geçti. Buna alışmak ciddi anlamda zordu. İlk başlarda yeteneğimin olmadığını düşündüm; ama hiç bırakmadım. Bir noktaya kadar ilerlemek istedim. İlerleyince, olabilecek her şeyi gördüm. Devam ettim\" diye konuştu.

\'DİKKAT TOPLAMA ALIŞKANLIĞIM ARTTI\'

Okçuluk sporunun hayatında birçok şeyi değiştirdiğini de vurgulayan Gökçe Demirel, şunları söyledi:

\"Ciddi anlamda dikkat toplama alışkanlığım arttı. İnsanlara daha dikkatli bakıyorsunuz. Türkiye şampiyonu olmak beklediğim bir şeydi. İlerlemek bu sporda önemli ve ok atmak çok zevkli bana göre; ama bir yerde de sizi durdurabiliyor. Hani hayatınızın en önemli noktası olduğu dönemde durup bakıyorsunuz. Geriye çekiliyorsunuz. Sporun gerçekten hayatını etkilemiş olduğunu görüyorsunuz. Sizin kişiliğinizi iyi yönde değiştiriyor. \'Olmadı\' diyerek bırakmak diye bir şey yok. Önemli olan bu sporda dayanıklılık, sabitlik ve güç. Biz de bunları bir araya getirerek ok atmaya çalışıyoruz. Ve her seferinde en iyiyi yapmaya çalışıyoruz.\"

\'ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCELERİNİ ALDIK\'

Gökçe Demirel\'in antrenörü Yalçın Ünsal ise genç sporcuyla ilgili \"Gökçe ile uzun dönemlik çalışmamızı 2017 yılı içerisinde miks takımlarda Türkiye ikinciliği, yıldız bayanlar Türkiye takım şampiyonluğu, okullar arası Türkiye üçüncülüğü ve en son 2018 Ocak\'ta salon Türkiye şampiyonası birinciliği ile taçlandırdık. Çalışmalarımızın neticelerini aldığımız için çok mutluyuz. Gençlerimizi de spora davet ediyorum\" dedi.

DERECELERİ

Gökçe Demirel, 5- 7 Mayıs 2017 tarihlerinde, Antalya\'da yapılan Okullararası Okçuluk Türkiye Şampiyonası\'nda klasik yay genç kadın kategorisinde bronz madalya kazandı. Aynı yıl Gençlik Kupası Yıldız- Gençler Okçuluk Yarışması\'nda Gökçe Demirel, Betül Toker ve Şeyma Nur Atalar\'dan oluşan Klasik Yay Yıldız Kadın Takımı, Türkiye birincisi oldu. 15 Temmuz Şehitleri Yıldız- Gençler Türkiye Şampiyonası Okçuluk Yarışması\'nda, 20- 23 Temmuz 2017 tarihinde Gökçe Demirel, Klasik Yay Yıldız Misk Takımı ile gümüş madalya kazandı. Demirel, son olarak Samsun\'da yapılan Salon Türkiye Şampiyonası Okçuluk Yarışmaları\'nda klasik yay genç kadın kategorisinde altın madalya kazandı. Gökçe Demirel, henüz milli formayı giymedi.

FOTOĞRAFLI