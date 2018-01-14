İlginç taksi durağı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin en işlek kesimlerinden Millet Caddesi\'nde bulunan ve sadece 2 kişilik banktan oluşan taksi durağı ilgi çekiyor.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi\'nde bulunan 9 taksinin bağlı olduğu 21 No\'lu Sultan taksi durağının Millet Caddesi\'ndeki yerinin tek tahta banktan oluşması görenleri şaşırttı. Havaların zaman zaman eksi 5 dereceyi bulduğu kent merkezinde taksi sürücüleri, yetkililerden bu konuya çözüm getirmesini istedi.



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