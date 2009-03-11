İlgi için soyundular!

Fransa Futbol Federasyonu, ülkede bayan futbolunun gelişmesi için sıradışı bir kampanya başlattı. Milli Takım oyuncuları, bayan futboluna izleyici çekmek için çıplak poz verdi.



Fransa Futbol Federasyonu, bayan futbolcuların çıplak pozlar verdiği kampanyayla bir yandan izleyicileri maçlara çağırırken diğer yandan sitem ediyor.



Kampanya için soyunan milli takım oyuncularının fotoğrafları altında şu soru yer alıyor: "Maçlarımızı seyretmeye gelmeniz için bunu mu yapmamız gerekiyor?"



Fransa sokaklarını süsleyen fotoğraflar büyük ilgi çekerken, bayan futbolculara röportaj teklifleri yağdığı belirtildi.



Milli Takım Teknik Direktörü Bruno Bini gördükleri ilginin sadece toplumun ne kadar ayrımcı olduğunu kanıtladığını söylerken, aslında kimsenin oyunları ile ilgilenmemesinden şikayet oldu.



Bu arada Fransız bayan futbolcular, Ağustos ve Eylül aylarında Finlandiya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmayı sürdürüyor.



