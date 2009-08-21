İlgi alanına göre alternatif turizm

Yaza ‘gökkuşağı otelleri’ geliyor



Türkiye’de tabu olarak görülen bir işe giriştiklerini kaydeden Burçin Seyiş, hedeflerinin sadece yurtdışına turist götürmek olmadığını kaydetti. Türkiye’deki turizm potansiyelini değerlendirmek istediklerini belirten Seyiş, yabancı turistleri de Türkiye’ye getirmek istiyoruz.

Dünyada gay turizminin en yoğun olduğu yerlerin başında Mikanos geliyor. Buraya yılda 1 milyon gay turist geliyor. Neden Türkiye’ye de gelmesin? Önümüzdeki yıl, Ege ve Akdeniz’de ‘gökkuşağı oteli’ olarak adlandırılan eşcinsellere özel 10-15 tane butik otel açılacak. Şu anda bunların görüşmeleri yapılıyor. Türkiye’de bu tip otellerin açılacağını duyan bazı organizasyon firmaları bizimle iş ortaklığı yapmak istiyorlar. Özellikle Amsterdam’dan önümüzdeki yıl için talep var. Otellerde haftada 200-250 kişinin konaklamasını bekliyoruz.''



Turizmci babanın bilgisayar mühendisi oğlu Burçin Seyiş, Türkiye’de turizm pazarında gördüğü eksikliklikleri ‘alternatif tur’larla doldurmak için seyahatsitesi.com’u kurdu. Üç ay önce aktif hale gelen sitede, standart paket turların dışında ‘community’ başlığı altında toplanan alternatif seçenekler sunuluyor.Seyahatsitesi.com’da kadınları hedefleyen alışveriş turları, erkeklere özel tatiller, golf, Formula 1 gibi spor organizasyonları, festival ve konser programları, extreme spor paketleri, wakeboard, motorsiklet turları, kayak ve snowboard turları, A plus ve vip organizasyonlar, gökkuşağı turları ve ‘ikinci bahar’ konseptiyle ilginç paketler satılıyor.Türkiye’de alternatif turizmde bir boşluk olduğunu kaydeden Seyiş, “Kendi deneyimlerimizden faydalanarak insanların ilgi göstereceğini düşündüğüm farklı bir oluşum başlattım” dedi. Gökkuşağı turlarıyla Türkiye’de ilk defa eşcinsellere özel tatil paketleri sattıklarını belirten Seyiş, yaz başından itibaren hem grup hem de bireysel olarak yaklaşık 100 eşcinsele paket sattıklarını kaydeden Seyiş, “En fazla Yunanistan’ın Mikanos adası, Amsterdam, Miami, Bali, İbiza, San Fransisko ve Barselona tercih edildi. Ortalama dört gün süren bu turlarımızın fiyatları 400 ile 4 bin avro arasında değişiyor” dedi.Özellikle kadınları hedef alan alışveriş turlarının da çok ilgi gördüğünü aktaran Seyiş, şunları söyledi: “Bu fikir de eşimle konuştuktan sonra ortaya çıktı. Eylül ayında İtalya’da Basetti, Calvin Klein, Diesel, Dolce&Gabbana, Guess, Stefanel, Versace gibi dünyaca ünlü markaların yüzde 70 daha ucuza satılacağı bir ‘outlet kasabası’ kuruluyor. Buraya 60 kadın götüreceğiz. Kadınlar 500 avrodan başlayan bu turlarda ortalama 3-4 bin dolar harcıyorlar. Eylülde İtalya’ya outlet kasabalarına gidecek turumuz ocak ve şubat aylarında da Dubai’de alışveriş festivaline gidecek.Seyahatsitesi.com’da şu anda 10 farklı tatil alternatifi sunduklarının altını çizen Seyiş, en son engelliler için de bir projeyi sisteme dahil ettiklerini söyledi. Türkiye’de engellilerin çok zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Seyiş, “Onların isteklerine bağlı olarak, rahat edebilecekleri organizasyorlar gerçekleştireceğiz” dedi.Seyiş, bunun dışında evcil hayvanlarla tatil ve tesettür turlarının da ilgi çektiğini kaydetti. Yurtdışında yapılan konser ve festivallere gitmenin de artık moda olduğunu ifade eden Seyiş, “Biz de bu modaya uyduk. 12-18 Ağustos tarihleri arasında Orta Avrupa’nın en büyük müzik festivali olarak kabul edilen Obudai adasında yapılan Sziget Festivali turumuz üç hafta öncesinden doldu” diye konuştu.