İlgi alanına göre alternatif turizm

Seyahatsitesi.com adıyla alternatif turizm alanına atılan site Türkiye'de ilk kez çeşitli ve sıradışı konseptlerde turlar hazırlıyor.
Turizmci babanın bilgisayar mühendisi oğlu Burçin Seyiş,
Türkiye’de turizm pazarında gördüğü eksikliklikleri ‘alternatif
tur’larla doldurmak için seyahatsitesi.com’u kurdu. Üç ay önce aktif
hale gelen sitede, standart paket turların dışında ‘community’ başlığı
altında toplanan alternatif seçenekler sunuluyor.
Seyahatsitesi.com’da kadınları hedefleyen alışveriş turları, erkeklere
özel tatiller, golf, Formula 1 gibi spor organizasyonları, festival ve
konser programları, extreme spor paketleri, wakeboard, motorsiklet
turları, kayak ve snowboard turları, A plus ve vip organizasyonlar,
gökkuşağı turları ve ‘ikinci bahar’ konseptiyle ilginç paketler
satılıyor.
4 bin avroya kadar çıkıyor
Türkiye’de alternatif turizmde bir boşluk olduğunu kaydeden Seyiş,
“Kendi deneyimlerimizden faydalanarak insanların ilgi göstereceğini
düşündüğüm farklı bir oluşum başlattım” dedi. Gökkuşağı turlarıyla
Türkiye’de ilk defa eşcinsellere özel tatil paketleri sattıklarını
belirten Seyiş, yaz başından itibaren hem grup hem de bireysel olarak
yaklaşık 100 eşcinsele paket sattıklarını kaydeden Seyiş, “En fazla
Yunanistan’ın Mikanos adası, Amsterdam, Miami, Bali, İbiza, San
Fransisko ve Barselona tercih edildi. Ortalama dört gün süren bu
turlarımızın fiyatları 400 ile 4 bin avro arasında değişiyor” dedi.
İtalya’da ‘outlet’ alışveriş
Özellikle kadınları hedef alan alışveriş turlarının da çok ilgi
gördüğünü aktaran Seyiş, şunları söyledi: “Bu fikir de eşimle
konuştuktan sonra ortaya çıktı. Eylül ayında İtalya’da Basetti, Calvin
Klein, Diesel, Dolce&Gabbana, Guess, Stefanel, Versace gibi dünyaca
ünlü markaların yüzde 70 daha ucuza satılacağı bir ‘outlet kasabası’
kuruluyor. Buraya 60 kadın götüreceğiz. Kadınlar 500 avrodan başlayan
bu turlarda ortalama 3-4 bin dolar harcıyorlar. Eylülde İtalya’ya
outlet kasabalarına gidecek turumuz ocak ve şubat aylarında da Dubai’de
alışveriş festivaline gidecek.
Engelliler için de tur düzenliyor
Seyahatsitesi.com’da şu anda 10 farklı tatil alternatifi sunduklarının
altını çizen Seyiş, en son engelliler için de bir projeyi sisteme dahil
ettiklerini söyledi. Türkiye’de engellilerin çok zor şartlar altında
yaşadıklarını belirten Seyiş, “Onların isteklerine bağlı olarak, rahat
edebilecekleri organizasyorlar gerçekleştireceğiz” dedi.
Seyiş, bunun dışında evcil hayvanlarla tatil ve tesettür turlarının da
ilgi çektiğini kaydetti. Yurtdışında yapılan konser ve festivallere
gitmenin de artık moda olduğunu ifade eden Seyiş, “Biz de bu modaya
uyduk. 12-18 Ağustos tarihleri arasında Orta Avrupa’nın en büyük müzik
festivali olarak kabul edilen Obudai adasında yapılan Sziget Festivali
turumuz üç hafta öncesinden doldu” diye konuştu.
Yaza ‘gökkuşağı otelleri’ geliyor
Türkiye’de tabu olarak görülen bir işe giriştiklerini kaydeden Burçin
Seyiş, hedeflerinin sadece yurtdışına turist götürmek olmadığını
kaydetti. Türkiye’deki turizm potansiyelini değerlendirmek
istediklerini belirten Seyiş, yabancı turistleri de Türkiye’ye getirmek
istiyoruz.
Dünyada gay turizminin en yoğun olduğu yerlerin başında Mikanos
geliyor. Buraya yılda 1 milyon gay turist geliyor. Neden Türkiye’ye de
gelmesin? Önümüzdeki yıl, Ege ve Akdeniz’de ‘gökkuşağı oteli’ olarak
adlandırılan eşcinsellere özel 10-15 tane butik otel açılacak. Şu anda
bunların görüşmeleri yapılıyor. Türkiye’de bu tip otellerin açılacağını
duyan bazı organizasyon firmaları bizimle iş ortaklığı yapmak
istiyorlar. Özellikle Amsterdam’dan önümüzdeki yıl için talep var.
Otellerde haftada 200-250 kişinin konaklamasını bekliyoruz.''