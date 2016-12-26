Ilgaz Tüneli açıldı

Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmak üzere video konferans ile açılış törenine bağlandı. Video konferans ile açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; '2023 hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. OECD Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 ülkenin orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli seviyesine geçtiğini açıkladı.' dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sene bitirdiğimiz tünel uzunluğu, 80 yıllık 50 kilometrenin de üzerinde. Türkiye nereden nereye geldi. İş bilenin, kılıç kuşananın. Çalışınca oluyor değil mi, durmak yok, yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle oldu. Milletimiz bize destek vermese, güç vermese bunları nasıl yapacağız, yapamayız. İşte 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 tane hükümet değişmiş. 47 hükümet. Normal şartlarda 17 tane olması lazım. Niye? Güçlü siyasi irade olmayınca, tek başına iktidar olmayınca işler geriye gidiyor, kazanımlarımızı kaybediyoruz. Bunların içinde darbe hükümetleri de var. Darbeler kazanımlarımızı hep geri götürdü. AKP iktidarında da üç darbe girişimi oldu, koalisyon olsaydı biz de şapkamızı alır giderdik, ama darbeciler milletimizin karşısında şapka çıkardılar.

Bu tünel, 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesine Ilgaz İstiklal Tüneli en büyük şahittir. Değerli gençler, sevgili hemşehrilerim. Şimdi bu işler nasıl oldu? Ne dedik önce "Milletin desteği", yetmez ama bu ülkeye sevdalı olan, bu ülke için gecesini gündüzüne katarak her türlü kumpasa, darbe girişimine, engellere karşı koyan bir Cumhurbaşkanımız var, Recep Tayyip Erdoğan var. Onun ekibi olarak bizler, beraber olduk, bir olduk ve bu güzel eserleri milletimize kazandırdık. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu eserlerin kazandırılmasında gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklar, ülkemize kazandırdığımız her eser Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve milletin mutluluğu için bir yatırımdır. Bizi kimse geri gönderemez. Evvel Allah, sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe aşamayacağımız sorun, geçemeyeceğimiz tünel yok. O gece, 15 Temmuz gecesi, milletin yazdığı destan, bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç, bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, çıkardığımız derslerle yolumuza devam edeceğiz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de hem istiklalimizin, hem geleceğimizin sembolü olan en güzel eser oldu. 700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı, Kastamonu Ankara'ya komşu kapısı oluyor. Çankırı-Kastamonu arası bundan sonra bir saatin altına düşecek. Başı dumanlı Ilgaz Dağı'nın sizlere yaşattığı sorunlar bundan sonra tarihe karışacak.

Güzel değil mi? İki tane tünel var. Biri gidiş, biri geliş. Toplam 11 kilometre uzunluğa sahip bu tünellerle Kastamonu - Çankırı arasında mesafe de zaman da kısalıyor. Yolları dahil ettiğimizde 20 kilometrelik bir uzunluğu var, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlanacak. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 trilyon katkı sağlayacağız. Trafik kazaları da, orada yaşanan acılar da artık bitiyor. Bir insanın bedeli bir dünyaya bedel. Bir insan hayatı kurtarmak, dünyayı kurtarmak demektir. Onun için de bu tünel aynı zamanda hayat kurtaracak.

Burası sadece Kastamonu'ya değil, bütün Orta Karadeniz'deki sahil şehirlerimize de hizmet ediyor. Sağ olun, sağ olsun. Vurur yüzü ifadesi, sizi seviyoruz bir tanesi.

Nakliyeci kardeşlerimiz artık dört gözle bu tünelin açılışını bekliyor. Araçlarımızın burada yolda kalma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Bu tünel yapılmadan önce orada kaldım laf aramızda, sıkıntısını bilirim. Seniha Hanım ile kız istemeye gitmiştik dünürümüze. Çıktık tam Kastamonu'dan yukarı tırmanırken orada kaldık, işte orada karar verdik bu tünel mutlaka yapılmalı diye. Sağ olsun o dönemde arkadaşlarımız yoğun bir çalışmayla projeyi başlattı, şimdi Karayolları Genel Müdürü dikkatle takip ettiler, proje bugün açılıyor.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Değerli misafirler inşallah bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi daha da canlanacak. Organize sanayi bölgeleri daha çok gelişecek, İnebolu limanı büyüyecek, ihracat artacak. 130 yıllık hayali de biz gerçekleştirdik, taş üstüne taş koymak işte budur. Millet herkese layık olduğu görevi verir. Muhalefete konuşma, iktidara icraat görevi verir. Millet kimin iş, kimin laf yapacağını iyi biliyor. Onun için milletin terazisine hep güvendik, hep teslim olduk. Milletimiz için bu tünel hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizimle bu mutluluğu paylaşacak.



Erdoğan, videokonferans ile katıldı

Açılışa videokonferans ile İstanbul'dan katılan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan, değerli bakan arkadaşlarımız, vekillerimiz. Kastamonu'nun, Çankırı'nın güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Açılışını yaptığımız iki tünelle Ilgaz Dağı'ndan geçişi sağlayan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin hayırlı olmasını diliyorum. Güvenli ve konforlu bir yolculukla aşılabilecektir artık. Dağın, özellikle kış mevsiminde dağın sürücülerimizin korkulu rüyası olduğunu biliyorum. Sık sık kapandığı için vatandaşlarımız mağdur oluyordu.

Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakikada geçilebilecektir. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan bu projede emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere bakanlarımızı, kurumlarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim 718 milyon yatırım bedeli olan bu eser, son aylarda adeta seriye bağladığımız proje açılışlarımızın son halkasıdır. Türkiye, 2002 yılında 83 karayolu tüneline sahipti, 14 yılda buna 189 tünek ekledik. Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393'e çıkıyor.

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6.100 kilometreden 18 bin 300 kilometre ilaveyle yaklaşık 25 bine ulaştırdık. Ülkemizi hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Yeni hatların inşası devam ediyor. 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk, İstanbul'da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacak. Diğer hizmet alanlarında da benzer başarılara imza attık. 2023 hedeflerinin doğrultusunda adım adım ilerliyoruz.

Avrupa hesaplama sistemine geçmemizle birlikte milli gelirden büyümeye kadar aslında çok önemli bir seviyede bulunduğumuz ortaya çıktı. OECD, Türkiye'nin de içinde olduğu 8 ülkenin yüksek gelirli ülke seviyesine çıktığımızı açıkladı. Burada verdiğimiz kayıpları, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptığımız fedakarlıkları unutmadık. Bunlar aynı zamanda ülkemizin kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmadı. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarda desteklenmesinin sebebi bu başarıdır. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşmamızı kimse engelleyemeyecek.

Bu duygularla bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize, Suriye'de El Bab şehitlerimize ve diğerlerine Allah'tan rahmet diliyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı ifade ederken Rabbimden onlara şifalar diliyorum. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelimizin yapımında emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere bakanlarımıza, mühendislerimize, işlerimize kadar herkesi bir kez daha kutluyorum. Tünelimiz, yollarımız aydınlık yarınların müjdecisi olsun. Sizleri sevgilerimi sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.

