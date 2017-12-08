Ilgaz Dağı\'ndaki tesisler hakkında açıklama...

Kastamonu Valiliği: \"Spor Bakanlığı\'ndan ulaşmış herhangi bir yazı bulunmamaktadır\"

\'\'Bahsedilen tesisler konaklama tesisleri olmayıp, iyileştirme çalışmaları yapılan alanlar\"

İSTANBUL,(DHA) -

Kastamonu Valiliği, Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) Ilgaz Dağı\'ndaki tesislerin toprak kayması tehditi altında bulunduğu yönündeki haberiyle ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bahsedilen tesislerin konaklama tesisleri olmadığı, iyileştirme çalışmaları yapılan alanlar olduğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan konu ile ilgili kendilerine ulaşmış herhangi bir yazı bulunmadığı belirtildi.

Kastamonu Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: \"Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Park sınırları içerisinde bulunan ve 12.09.2008 tarihinde Spor Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Kayak Federasyonu arasında imzalanan protokol ile Türkiye Kayak Federasyonuna 10 yıllığına devri yapılan kayak merkezi hakkında 06.12.2017 tarihinde basında yer alan haberler üzerine yapılan gözlem sonucunda kayak pistinde yeni meydana gelen bir heyelan belirlenmemiştir. Ilgaz Dağı Oteller Bölgesinde bulunan hiçbir otel herhangi bir heyelan tehdidi altında değildir. Basında yer alan haberlerde bahsedilen tesisler konaklama tesisleri olmayıp, iyileştirme çalışmaları yapılan alanlar olup, bu hususlar Türkiye Kayak Federasyonunca yapılan açıklamada da detaylı olarak izah edilmiştir. Pistin kayak yapılmasına engel olacak ya da engel bir durum olduğuna yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığından ulaşmış herhangi bir yazı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"