'İletişimin tamamen güvenli olması imkansız'

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Wikileaks'in yayımladığı belgelerle ilgili, ABD'nin ve uluslararası toplumun alması gereken dersler olduğunu söyledi. Clinton, "İletişimin tamamen güvenli hale getirilmesi galiba imkansız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Uluslararası Stratejik Etütler Enstitüsü (IISS) tarafından yedincisi Bahreyn'de düzenlenen "Bölgesel Güvenlik Zirvesi, Manama Diyalog" toplantısının açılış yemeğinde konuşma yaptı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı yemekte Clinton, Wikileaks belgeleriyle ilgili bir soru üzerine,diplomatik kriptoların Savunma Bakanlığı’na gönderilmesi kararının, George W. Bush döneminde alındığını ve bunun için özel bir bağlantı kurulduğunu belirterek, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'de kurumlar arasında iletişimin zayıf olması nedeniyle eleştiriler olduğunu hatırlattı.



Belgelerin sızması ve yayımlanmasıyla ilgisi olanların "suç işlediklerini" ve yargılanacaklarını belirten Clinton, "ABD'nin ve uluslararası toplumun bu olaydan alması gereken dersler var. Hepimiz her gün network aracılığıyla çok miktarda bilgi alıyor ve gönderiyoruz. Bu ağların ne kadar güvenli olduğu ve bu ağa girme yetkisi olan kişilerin doğru kullanımı önemli bir sorun. Bu iletişimin tamamen güvenli hale getirilmesi galiba imkansız. Biz özel iletişimimizi daha güvenli hale getirmek için bazı adımlar attık ama herkesin atması gereken adımlar var. Saldırı ABD'nin enformasyon sistemine oldu. Ancak aslında bu uluslararası topluma bir saldırıdır. Biz karşılıklı olarak açık konuşmayı sürdüreceğimizden emin olmak istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmasında İran'a doğrudan seslenen Clinton, nükleer enerjiyi her ülkenin barışçıl amaçlar için kullanma hakkı olduğunu, ancak uluslararası toplumun kontrolüne izin verilmesi gerektiğini belirtti.



İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanacağını ve silah yapmayacağını dünyaya göstermesini isteyen Clinton, İran'ın gelecek hafta Cenevre'de yapılması planlanan toplantıya katılarak nükleer enerjiyi barışçıl amaçla kullanacağını diğer ülkelere anlatması gerektiğini dile getirdi.



51 ülkeleriyle yapılacak toplantıya İran'ın iyi niyetle gelmesini isteyen Clinton, İran'ın varolan çizgisine devam etmesi halinde, üzerindeki baskının ve uluslararası alandan yalıtılmasının güçlendirileceğini söyledi.



İran'ın, yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Clinton, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'nin de dinlediği konuşmasında, "Sizi, halkınız, çıkarlarınız ve hepimizin ortak güvenliği için uyarıyoruz. Uluslararası toplumun güvenini yeniden tesis edin, yükümlülüklerinizi yerine getirin" dedi.



İsrail ve Filistin arasındaki sorunun giderilmesi ve iki devletli çözüm için uğraştıklarını da belirten Clinton, çözüm için görüşmelerin sürmesini diledi.







