Gündem
İletişim Yayınları'nın yayın yönetmeni Nihat Tuna hayatını kaybetti
"Nihat Tuna'yı kaybetmenin derin acısı içindeyiz....”
İletişim Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni ve kurucularından Nihat Tuna hayatını kaybetti. İletişim Yayınları resmi sosyal medya hesaplarından haberi, 21.30 sularında duyurdu.
Yayınevinden yapılan açıklamada “Yayınevimizin kurucularından, çalışma arkadaşımız, can dostumuz, kardeşimiz, abimiz Nihat Tuna'yı kaybetmenin derin acısı içindeyiz....” denildi.
Sosyal medyada İletişim yayınları çalışanları, yazarlar ve okurlar Nihat Tuna için yazdı.
\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-09-23T02:19:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/iletisim-yayinlarinin-yayin-yonetmeni-nihat-tuna-hayatini-kaybetti,361206","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/iletisim-yayinlarinin-yayin-yonetmeni-nihat-tuna-hayatini-kaybetti,361206"}]