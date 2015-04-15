İletişim verileri 10 hafta saklanacak



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ve İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör suçlarıyla mücadele başta olmak üzere şüphelilerin takibi amacıyla telefon ve internet verilerinin en fazla 10 hafta süreyle saklanması konusunda anlaştı.

Bu konuda hazırlanacak yasal düzenlemede, telekomünikasyon şirketlerine telefon numaraları, arama saatleri ve sürelerini, internet kullanımında da IP adreslerini saklama yükümlülüğü getirecek.

Servis sağlayıcılara 10 hafta sonra bu verileri silme zorunluluğu da getirildiğini belirten Adalet Bakanı Maas, sadece yer bilgisinin dört hafta saklanacağını da sözlerine ekledi.

"İçerik saklanmayacak"

İçişleri Bakanı Maiziere ile birlikte varılan uzlaşmanın ayrıntılarını başkent Berlin'de gazetecilere aktaran Maas, telefon ya da internet üzerinden gerçekleşen iletişimin içeriğinin ise kesinlikle kayıt altına alınmayacağını belirtti.

Ağır bir suç söz konusu olduğunda mahkeme kararıyla sadece güvenlik makamlarının verilere ulaşabileceğini dile getiren Maas, ilgili kişinin de bilgilendirileceğini kaydetti. Hazırlanacak yasal düzenleme sadece Almanya'daki iletişim verileri için geçerli olacak.

Avrupa Adalet Divanı, temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle telekomünikasyon şirketlerinin Avrupa çapında kişisel verileri saklayamayacağına hükmetmiş ve bu konuda hazırlanan Avrupa Birliği düzenlemesi iptal edilmişti.

Alman hükümeti ise bu konuda ülke çapında bir düzenleme yapılmasını koalisyon anlaşmasına dahil etmişti.