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Dünya
Deutsche Welle

'İletişim sistemleri kasten devredışı bırakıldı'

Malezya hükümeti, Malezya Havayolları’na ait kayıp yolcu uçağının iletişim sistemlerinin çok yüksek olasılıkla kasten devredışı bırakıldığını açıkladı.

15 Mart 2014 14:03


Elde edilen son verilere göre bir haftadır kayıp olan Malezya Havayolları uçağı, rotasından çıkıp kuzey batı kıyılarına yöneldi. Malezya Başbakanı Necip Rezak, Kuala Lumpur'da düzenlediği basın toplantısında iletişim sistemlerinin büyük olasılıkla kasten devredışı bırakıldığını söyledi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmekte olan 227 yolcu ve 12 mürettebatlı uçağın rotadan çıktığını belirten Rezak, elde edilen son sinyal ışığında iki uçuş koridoru üzerinde durulduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı, “Uçağın bulunması için yeni tespit edilen koridorlarda iz sürülecek. Yeni koridorlar elimizdeki uydu görüntüleriyle belirlendi. Bu yeni hatlar, Kazakistan ve Türkmenistan sınırından Tayland'ın kuzeyine, Hint Okyanusu'nun güneyinden Endonezya'nın güneyine kadar olacak geniş bir alan'' şeklinde konuştu.

Uçak kaybolmadan önce son kez Güney Çin Denizi üzerinde görülmüştü.

New York Times gazetesi daha önceki haberinde uçağın kuzeybatı istikametine doğru rotasını değiştirdiğini yazmıştı. Uçuş seviyesinde de sürekli değişimler kaydedildiğini yazan New York Times, uçağın kaybolmadan önce 13 bin 700 metre yüksekliğe ulaştığı ve batıya doğru hızlı bir dönüş yaptığını bildirmişti. Malezya Ordusu'nun radar sinyallerini baz alan gazetenin haberinde uçağın Hint Okyanusu yönünde uçuş yaptığı belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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