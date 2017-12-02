İletişim profesörü evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Bayındırlık Sokak\'taki bir apartmanda oturan Prof. Dr. Uğur Demiray\'ın dairesine giden arkadaşları, kapıyı çaldı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine kapıyı açıp içeri giren arkadaşları, Prof. Dr. Demiray\'ı hareketsiz halde yatarken buldu, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Prof. Dr. Uğur Demiray\'ın öldüğünü saptadı.

Prof. Dr. Demiray\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Prof.Dr.Uğur Demiray\'ın ölümü üniversite camiasında ve Eskişehir\'de üzüntü ile karşılandı.

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