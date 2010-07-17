T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de bazı vergilerin çok yüksek olduğunu itiraf etti ve ‘’İletişim hizmetlerinde maalesef birinci sıradayız’’ dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de bazı alanlardaki vergilerin çok yüksek olduğunu itiraf etti ve ‘’Bunu ben de kabul ediyorum. Bunlar ithal edilen ürünlerdir. Tütün ürünleri üzerindeki vergilerde biz 8’inci sıradayız. Motorlu taşıtlarda yine nispeten yüksek, 6’ncı sıradayız. İletişim hizmetlerinde maalesef birinci sıradayız’’ dedi.



TBMM’de önceki gece Gelir Vergisi kanununda değişiklik tasarısı ele alınırken, Maliye Bakanı Şimşek, yüksek vergilerden yakınan muhalefet milletvekillerine hak verdi ve şöyle dedi:



‘’’Genel olarak Türkiye, vergi yükünde, OECD ülkeleri arasında en düşük 2’nci ülke, yani 29’uncu sıradayız. Mal ve hizmetlerden dolaylı olarak alınan vergilerin toplamının millî gelire oranı Türkiye’de yüzde 11,8’dir. Yani, toplam vergi yükü yüzde 23,5, yüzde 11,8’i mal ve hizmetlerden dolaylı olarak elde edilen gelirler... OECD’de bu oran yaklaşık yüzde 11’dir. Akaryakıtta, LPG’de, tütün ürünlerinde, motorlu taşıtlarda ve iletişimdeki vergiler nispeten yüksektir. Bunu kabul ediyorum ama, bunlar ithal ürünlerdir. Tütün ürünlerindeki vergilerde 8’inci sıradayız. Motorlu taşıtlarda nispeten yüksek, 6’ncı sıradayız. İletişim hizmetlerinde ise maalesef birinci sıradayız…’’





KDV’nin durumu



Bakan Şimşek ‘’Avrupa Birliğinde 27 ülke var. Bizden KDV’si şu an itibarıyla düşük olan sadece Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İspanya var’’ dedi ve şunları söyledi:



‘’Bu ülkelerin dışındaki ülkelerde KDV oranı bizden yüksektir. KDV’nin ortalama oranı 2005 yılında Türkiye’de yüzde 16’ydı, daha sonradan yapılan sektörel indirimlerle yüzde 14,4’e kadar indirilmiştir. Gelir vergisinde aynı şekilde, yüzde 15’den başlıyor 35’e kadar çıkıyor. Bugün birçok Avrupa ülkesinde yüzde 50’ye kadar, hatta 50’nin üstünde olan ülkeler var. Türkiye’de dolaylı vergilerin nispi olarak yüksek olmasının temelinde doğrudan vergilerin çok düşük olması, dolaylı vergilerin o nedenle yüksek seyretmesinden kaynaklanıyor.’’





