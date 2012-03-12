İletişim fakültesi dekanından 'e-posta' soruşturması

T24- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Devran bu sefer de Eğitim-Sen yöneticisine bir e-mail nedeniyle soruşturma açtırdı.



Radikalden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran, bu kez de Eğitim-Sen üyelerinin e-mail grubuna girerek kendisi hakkında yazılar yazan Eğitim-Sen İşYeri temsilcisi Dr. Uraz Utku Aydın hakkında, disiplin ve ceza soruşturması açtı. Dr. Aydın ise yarın Devran hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Dekan Devran daha önce de www.eksisozluk.com adlı sitede eleştirel yorum yazan öğrencisi Mikail Boz’a uzaklaştırma cezası vermiş, öğrencilerin Facebook’ta oluşturdukları grubu da izlemeye alarak orada yazılanları kendi açtığı sayfada suç gibi teşhir etmişti.

Selamı da suç saymıştı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Uraz Utku Aydın ile Dekan Yusuf Devran arasındaki ilk gerginlik, Aydın’ın geçen yıl haziran ayında öğrenciler arası bir kavgada kafasından yaralanan öğrenciyi hastaneye götürmesiyle başladı. Aydın, iddialara göre, 24 Haziran 2011’de Dekan Devran tarafından çağrılıp ihtar edildi. İkinci olay ise kasımda yaşandı. PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İletişim Fakültesi’nde bir öğrenci tutuklandı.

Sınavlara cezaevinde giren öğrenci, sınav gözetmeni olan araştırma görevlisine, “Uraz Hoca’ya selam söyle” dedi. Bu selam da araştırma görevlisi Aydın’ın başına iş açtı. Devran, bu olayla ilgili tutanak tutulmasını istedi.



Bütün bu gerilimlerin üzerine son olarak Aydın hakkında hem idari hem de cezai soruşturma açıldı. Gerekçe ise Eğitim-Sen’in İşyeri Temsilcisi olan Aydın, 20 Haziran 2011’de, yalnızca okuldaki sendika üyelerinin yer aldığı MarmaraEğitimSen adlı e-mail grubuna bir e-mail attı. ‘Marmara İletişim’de Olanlar Hakkında’ başlıklı e-mail’de, dekanın kendisine yönelik tutumunu anlattı.



Bu yazıdan yedi ay sonra Aydın hakkında ‘ayrımcılık’ savıyla disiplin ve ceza soruşturması başlatıldı. Aydın ise, yarın Devran aleyhinde ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak.