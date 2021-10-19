İletişim Başkanlığı'nın bütçesi yüzde 60 artırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin, 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 60,88 artışla 680 milyon 127 bin TL’ye çıkarılması planlandı. Başkanlığın personel giderinin yüzde 40,79 artışla 121,8 milyon liraya çıkması istendi.

İletişim Başkanlığı’nın “sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” dahil tüm personel giderleri için 86 milyon 572 bin TL başlangıç ödeneği ayrılmıştı. Bu bütçe yüzde 40,79 artırılarak 2022 yılında tüm personel giderleri için İletişim Başkanlığı’na 121 milyon 892 bin TL bütçe öngörüldü.

İletişim Başkanlığı yurt dışı teşkilatı için 24 milyon 401 bin TL bütçe ayrıldı.

Mal ve Hizmet Alımına 517 Milyon 524 Bin TL

İletişim Başkanlığı’nın 2021 yılı başlangıç ödenek kalemlerine göre; mal ve hizmet alım giderleri 325 milyon 681 bin TL’den yüzde 58,9 artışla 517 milyon 624 bin TL’ye çıktı. Başkanlığın, temsil ve tanıtma giderleri için ise 74 milyon 308 bin TL bütçe ayrıldı.