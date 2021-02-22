İletişim Başkanı’ndan CHP’li Ağbaba’ya: Benimle ilgili söylediğin yalan için sana 3 kuruşluk dava açacağım, şu profil fotoğrafını da değiştir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Veli Ağbaba'nın tweetini alıntılayarak, "Benimle ilgili söylediğin yalan için sana 3 kuruşluk dava açacağım, şu profil fotoğrafını da değiştir" paylaşımını yaptı.

Altun, Ağbaba'nın "Lafı eğip bükme, yanıt ver: Damadı bakan yaptı mı? Yaptı Damat ekonomiyi batırdı mı? Batırdı • Instagramdan istifa etti mi? Etti İstifayı başarı diye sundunuz mu? Evet 4-5 maaş aldığın yalan mıydı? Değil Yalan senin işin Fahrettin, Goebbels'in taktiklerini unutma" paylaşımına yanıt verdi.

Altun, "Veli, iyi dinle 1) Bu ülkede 5 yıl alnının akıyla bakanlık yapmış bir dava arkadaşımızı sonuna kadar savunuruz. Ucuz taktiklerinizle bizden adam eksiltemezsiniz. 2) Benimle ilgili söylediğin yalan için sana 3 kuruşluk tazminat davası açacağım. Şu profil fotoğrafını da değiştir" ifadesini kullandı.