İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın "Türkiye'ye ait bir F-16'nın, Ermenistan'a ait bir Su-25 uçağını Ermenistan hava sahasında düşürdüğü" iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanı Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın "Bir Su-25 savaş uçağının Türk F-16’sı tarafından vurulduğu ve Su-25’in pilotunun hayatını kaybettiği" iddiasının ardından açıklama yaptı. HaberTürk'ün haberine göre; Altun, bu iddiaları yalanlayarak "Türkiye, Ermeni uçağını vurmadı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da iddiaların gerçek olmadığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Türk F-16'larının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiaları doğru değil" denildi.

Ne olmuştu?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bir Su-25 savaş uçağının Türk F-16’sı tarafından vurulduğunu açıklamıştı. Ermenistan’ın açıklamasında Su-25’in pilotunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Türkiye’yi Ermenistan'a karşı doğrudan saldırganlıkla suçlamış ancak detay vermemişti.