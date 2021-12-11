İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siber dünyamız 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyüktür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Nasıl dünya 5'ten büyükse, siber dünyamız da 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyüktür. Biz Türkiye olarak, oluşturulacak bu yeni siber güvenlik mimarisinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Zirveye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amrayev katıldı. Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimlerin bir araya geldiği zirve iki gün sürecek.

Açılış konuşmasını yapan Altun, yeni iletişim araçlarının şekillendirdiği siber dünyada en büyük sorumluluğun sosyal medya şirketlerine düştüğünü belirterek, "Küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerden bahsediyoruz. Bu şirketlerin, sistematik dezenformasyon kampanyaları ve manipülatif içerikler dolayısıyla sebep olduğu kültürel tahribata karşı sessiz kalmamalıyız. Ne yazık ki bu şirketler, kendilerinden menkul bir dokunulmazlık zırhından faydalanıyorlar. Yapılan bütün çağrılara rağmen bu şirketlerin gereken şeffaflığı, saydamlığı göstermediği, hesap verebilirlik ilkesini umursamadığı ve çıkar temelli birer oyuncu oldukları hepimizin malumu.



Bu gerçeğe rağmen, kendilerini bütün demokratik kurum ve oyuncuların üzerinde bir hakem gibi görmeleri, artık kabul edilebilir bir durum olmaktan çıkmıştır. Son yıllarda bazı ülkelerde yaşanan karışıklıklar, bu sosyal medya platformlarının 'komplo teorilerini yayıcı', 'yalan haberleri öne çıkarıcı', 'toplumu kutuplaştırıcı' ve hatta 'radikalleşmeye yol açıcı' etkilerini gözler önüne sermeye başladı.



Serbestçe yayılmasına izin verdikleri nefret söylemi ve nefret dili, artık farklı ülkelerde nefret suçlarının işlenmesinde fazlasıyla etkili olmaya başladı. Son yıllarda yaşanan sokak hareketlerinin, şiddet olaylarının ve masum insanların hedef gösterildiği linç kampanyalarının birçoğunda, bu platformlar suç ortağı olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

"Siber güvenlik mimarisinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Son yıllarda uluslararası mecralarda sistemin reformuna dair vermekte olduğumuz mesajların bir boyutu da devletlerin ortak bir mekanizma kurmasıyla ilgilidir diyen Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'daha adil bir dünya' prensibinin önemli boyutlarından biri de, siber dünyada toplumların ve ülkelerin arasında maruz kaldığı eşitsizliğin kapanması, ulus-aşırı şirketlerin kalkıştığı siyaset mühendisliği çalışmaları ve siber dünyanın yol açtığı güvenlik krizinin ülkelerin ortak çabası ile ortadan kalkmasıdır.



Nasıl dünya 5'ten büyükse, siber dünyamız da 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyüktür. Biz Türkiye olarak, oluşturulacak bu yeni siber güvenlik mimarisinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hale getirmek için mücadele etmeliyiz. Devletin bu konuda gösterdiği çabaya toplumun ulus aşırı platformların ve uluslararası örgütlerin destek vermesi büyük önem arz etmektedir.



Bu platformları sinsi, bencil, agresif amaçlarına alet etmek isteyenlere karşı beraber hareket etmemiz, hem interneti özgürleştirecek hem de demokrasilerimize katkıda bulunacaktır. Biz Türkiye olarak yeni döneme hazırız ve üzerinize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.