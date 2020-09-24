İletişim Başkanı Altun: Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlatma fırsatını memnuniyet ile karşılıyoruz; diplomasi her daim doğru yoldur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlatma fırsatını memnuniyet ile karşılıyoruz; diplomasi her daim doğru yoldur" açıklamasını yaptı.

Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu. Doğu Akdeniz meselesini ikili bir anlaşmazlığa indirgeme çabalarına rağmen bu sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığı açıktır. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlatma fırsatını memnuniyet ile karşılıyoruz; zira diplomasi her daim doğru yoldur. Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltmalı; adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız." düşüncesini dile getirdi.

İletişim Başkanlığınca düzenlenen “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı”nda Altun, "Bugün, Doğu Akdeniz meselesinin anlaşılması için sorulması gereken bir dizi soruyu yanıtlamak için toplandık.Gerginliğin azaltılmasını, bölgenin bir barış ve istikrar havzasına dönüştürülmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.