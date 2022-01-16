İletişim Başkanı Altun'un kitabı çıktı: ‘Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye’

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' çıktı. Kitap, ABD ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Academica Press tarafından yayımlandı. Altun kitabında "Türkiye, küresel sisteme yönelik sorumluluklarını her anlamda yerine getirmekle kalmıyor aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son yirmi yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor. Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

'Büyük- Süper­ güç' denilebilecek ülkelerin mevcut uluslararası sistem içerisinde çıkarlarını koruduğuna işaret eden Altun, kitabında şu değerlendirmelerde bulunuyor: "Uluslararası sistem büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor"

"Günümüz uluslararası sistemi bütün dünya için çok büyük maliyetleri olsa da büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor. Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor. Mevcut adaletsiz sistemin mimarları olan bu güçler; düzensiz göç, iklim değişikliği ya da bölgesel çatışmalarla ilgilendiklerinde dahi öncelikle kendi çıkarları çerçevesinde hareket ediyor." "Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı"

Bütün aktörlerle temas kurarak bölgesel ve küresel krizlere çözüm bulmaya çalışan Türkiye'nin, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade eden Altun, "Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı, sadece ulusal çıkarlar için değil bütün insanlığın faydası için çabalanması gerektiğini belirtti. Bu çağrı yalnızca söylem düzleminde de kalmadı. Balkanlar'dan Libya'ya, Somali'den Doğu Akdeniz'e kadar pek çok farklı noktada Türkiye ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu" görüşüne yer veriyor.