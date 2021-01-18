İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları ortaya koyduğumuz çabaların haklılığını gözler önüne seriyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarının Türkiye'ye temsilci atama kararlarının sevindirici olduğunu söyleyerek, "Vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Facebook ve Instagram'ın Türkiye'ye temsilci atama kararı sonrası kişisel Twitter hesabında değerlendirmede bulundu.

İletişim Başkanı Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

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Reklam yasağı devreye girecek

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın öngördüğü düzenleme uyarınca, bugüne kadar Rusya’dan VKontakte’nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmişti.

Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz bu konuda adım atmadı.

Düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest'e salı (yarın) gününde kadar temsilcilik için adım atmazsa bundan sonra Türkiye’de reklam alamayacak. Süre dolmadan temsilcileri atayan Facebook ve Instagram'a reklam yasağı uygulanmayacak.