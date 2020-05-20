İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha da büyüyecek, daha fazla özgürleşeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde günden güne daha da büyüyecek, daha fazla özgürleşeceğiz. Çok çalışıyoruz. Ama daha çok çalışacağız. Yılmayacağız. Birlik olacağız. Taş üstüne taş koyacağız. Yolumuz kutlu bir yoldur, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplumu ayrıştırmak ve tektipleştirmenin nefret söylemi olduğunu belirten Altun, "Faşist düşüncenin ürünleri olan bu zihniyetler, birlik ve beraberliğimize zarar verme amacı taşımaktadırlar" dedi. Altun Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun'un paylaşımı şöyle:

"Buna karşın, kaybettiği imtiyazlarından başka dertleri olmayan bir küçük azınlığın bir türlü iflah olmadığına, kin, nefret, şiddet ve düşmanlık dilini beslediğine ve bunun üzerinden beyhude şekilde bir toplumsal hareketlilik oluşturmaya çalıştığına da tanıklık ediyoruz.

Yalan, manipülasyon, provokasyon, ırkçılık, İslam düşmanlığı, jakobenizm, kibir, cinsiyetçilik, nefret söylemi, aile ve kadına hakaret, özel hayata saldırı ve kutuplaştırmayı kendilerine ilke edinen bu kesimler, kötülüğü sıradanlaştırmakta ve alenileştirmektedir.

Yirminci yüzyılın önemli bir düşünürünün ifade ettiği gibi, kötülüğün kaynağında 'bir başkasının bakış açısıyla düşünebilmekten aciz olma' hali yatar. Jakobenizmin düşünmeyen, sığ, vasat ve cahil unsurları yüz yıldır bu millete ve değerlerine düşmanlık etmekten vazgeçmiyorlar.

Akla gelen tüm kötülükleri tek tek sayıp karşısındakine yüklemek, toplumu 'biz ve öteki' diye ayrıştırmak ve herkesi tektipleştirmek çok net bir şekilde nefret söylemidir. Faşist düşüncenin ürünleri olan bu zihniyetler, birlik ve beraberliğimize zarar verme amacı taşımaktadırlar.

Toplumun belirli bir kesimini 'tacizci, tecavüzcü, eşine ve çocuklarına şiddet uygulayacak kadar gaddar' diye toptancı bir yaklaşımla kodlayan bu güruh; faşizmin ve jakobenizmin duvarları arasında sıkışmıştır. Bu güruhla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

"Dindar insanlara aklına gelen tüm kötülükleri boca edenleri çok ama çok iyi tanıyoruz"

Bugünlerde kendisine en iyi, en ahlaklı, en doğru davranışları atfeden ve kendisi dışındaki herkesi düşman gibi gören, tektipleştiren, nefret söylemi üreten, özellikle de dindar insanlara aklına gelen tüm kötülükleri boca edenleri çok ama çok iyi tanıyoruz.

Millete 'bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam' diyerek kendisi dışındaki herkese nefret kusan, onları toplumdan dışlamaya ve haklarını gaspetmeye çalışan bu zihniyetin yeni kılıklara girerek karşımıza çıktığını görüyoruz.

"Gerçek yüzünüzü anlatmaktan çekinmeyeceğiz"

Özellikle Cumhurbaşkanımızı destekleyenleri aşağılamak için kullanılan her nefret söylemi, milletimizin gerçekleri bir kez daha görmesini sağlamaktadır. Madem zehirli bir dil ile kirli zihniyetinizi çekinmeden sergiliyorsunuz, biz de gerçek yüzünüzü anlatmaktan çekinmeyeceğiz.

"Millet düşmanı bu kesimlerin de sevgi, kardeşlik ve iyilikten söz etmeleri tezat"

Mülteci botu batıranların insan haklarından, terör saldırısı yapanların hayatın kutsallığından, darbecilerin demokrasiden söz etmeleri nasıl bir tezatsa, darbe aşığı, terör sevici, millet düşmanı bu kesimlerin de sevgi, kardeşlik ve iyilikten söz etmeleri de o kadar tezattır.

"Oyalama taktiklerine aldırış etmeyeceğiz"

Ülkemiz çok zor bir süreçten gücünü, birliğini ve beraberliğini koruyarak çıkmakta, devletimiz milletimizin verdiği ödevleri hakkıyla yerine getirmektedir. Bu süreçte ne millet düşmanlarının ne de sureti haktan görünen unsurların oyalama taktiklerine aldırış edeceğiz!

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde günden güne daha da büyüyecek, daha fazla özgürleşeceğiz. Çok çalışıyoruz. Ama daha çok çalışacağız. Yılmayacağız. Birlik olacağız. Taş üstüne taş koyacağız. Yolumuz kutlu bir yoldur, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz."