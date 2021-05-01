T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İletişim Başkanı Altun: Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık

01 Mayıs 2021 16:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye'nin, IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu. Her şey milletimiz için" ifadelerini kullandı. 

AA, bugün geçtiği haberinde IMF Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye'nin G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH’sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olduğunu bildirdi. Haberde, "Türkiye’nin likit destek oranı GSYH’sinin yüzde 9,4’ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye’ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Çin yüzde 1,3, Rusya yüzde 1,5’te kaldı" ifadelerine yer verildi. 

 
ekonomifahrettin altuniletişim başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24