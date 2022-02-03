İletişim Başkanı Altun, Ukrayna ile askeri işbirliğinin devam edeceğini söyledi: “Türkiye şu ana kadar hiçbir anlaşmasını başka bir ülkenin baskısıyla sona erdirmedi“

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın potansiyel tepkisine rağmen Ukrayna'ya silah satışını durdurmayacağını ifade etti.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Altun, Ankara ile Kiev arasındaki askeri işbirliğinin hedefinin Rusya olmadığını vurguladı.

''Türkiye’nin şimdiye kadar hiçbir ülke ile yaptığı anlaşmaları bir başka ülkenin talebi ya da baskısıyla sona erdirmediğini'' söyleyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü biz yaptığımız anlaşma ve iş birliklerini bir başka ülkeyi hedefleyip hayata geçirmiyoruz. Bunu en iyi bilen ülkelerin başında Rusya geliyor zaten. Ukrayna ile yaptığımız ve yapacağımız anlaşmalar da bu krizle doğrudan ilişkili değil. Fikirsel altyapıları çok daha önceye dayanan anlaşma ve ilişkiler. Bu tip anlaşmalara ve sergilenen duruşa muhataplarımızın artık alışması gerekiyor.”

Türkiye'nin Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna'nın Donbas'ta kullanması Rusya'nın tepkisini çekmişti.

Erdoğan ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin bugün Kiev'de bir dizi anlaşma imzalaması bekleniyor.