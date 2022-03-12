İletişim Başkanı Altun: Oxford'un araştırmasına göre, Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oxford Üniversitesi'nin 2018 yılında 37 ülkeyi baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğunu söyledi.

Altun, Twitter'dan 'Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi'ne ilişkin olarak bir paylaşım yaptı.

Altun, "2018 yılında Oxford Üniversitesi tarafından 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalan ülke. Yeni dönemde uluslararası savaş argümanlarının başında artık ne yazık ki dezenformasyon geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda bu kadar çok yaygınlaşması toplumları tehdit ediyor. Bu tehdide karşılık hakikat ile mücadele etmek mühim bir mesele. Yalanın karşısında hakikat! Daha yüksek sesle hakikat! Dezenformasyona karşı gösterilen her çaba tam da bu yüzden çok kıymetlidir" dedi.

Altun, Antalya Diplomasi Forumu'nda, "Hakikat Sonrası Çağda Dezenformasyonla Mücadele" paneli düzenleneceğini belirterek, "Siber alemde dezenformasyon neden toplumlar için bir tehdittir? Yapay zeka demokrasiler için tehdit oluşturuyor mu? Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede hangi yöntemler kullanılmalı? Benzer pek çok soruya yanıt arayacak panelin hakikat mücadelesine katkı sunmasını umuyorum" dedi.