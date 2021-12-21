İletişim Başkanı Altun: İstikrarlı bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Erdoğan yine haklı çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL'nin, 12,2756'ya kadar gerilemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun '#Yinehaklıçıktı' etiketiyle paylaşımlar yaptı. Altun, "Tüm manipülasyonlara rağmen istikrarlı bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ; #YineHaklıÇıktı." ifadelerini kullandı.

"2053 Vizyonu'ndan bahseden Altun şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; #YineHaklıÇıktı Çünkü o milletine hizmet için yola çıkmıştı, milleti de onu hiç yalnız bırakmadı. Milletinden aldığı güç ve yetki ile; yine aynı aşkla milletine hizmet etmeye ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edecek.

Göreve geldiği andan itibaren oynanan tüm oyunlara rağmen istikrara dayalı şiarını sürdüren Cumhurbaşkanımız @RTErdogan; #YineHaklıÇıktı İçerde ve dışarda spekülasyonlar yaratarak halkta huzursuzluk çıkaranlara karşı kendisine inanan halkının güvenini yine boşa çıkarmadı!"

"Yapay gündemler, spekülasyonlar ve algı operasyonları ile bizi durdurmayı başaramayacaksınız"

"Yapay gündemler, spekülasyonlar ve algı operasyonları ile bizi durdurmayı başaramayacaksınız dedi; #YineHaklıÇıktı Ülkemizi ve milletimizi 2053 vizyonuyla düşünen Cumhurbaşkanımız @RTErdogan; milletimizin desteği ve duasıyla bundan sonra da haklı çıkmaya devam edecektir.

Güçlü ekonomiler, uzun vadeli planların ve gece gündüz demeden yapılan özverili çalışmaların sonunda gelişir. Bu düsturla tüm manipülasyonlara rağmen istikrarlı bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ; #YineHaklıÇıktı."