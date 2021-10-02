İletişim Başkanı Altun: Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı' ile bu doğrultuda gençlerimizin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır.