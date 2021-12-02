İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık rakamına ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Altun şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız"

"İhracatımız geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları buldu. Kısa zamanda keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız"

Altun Kasım ayı ihracat verilerini içeren bir infografik de paylaştı.