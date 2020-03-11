İletişim Başkanı Altun'dan Koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası ardınan açıklamalarda bulundu. Altun, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'e ilişkin açıklamalarını Twitter üzerinden yaptı. Altun'un açıklamaları şöyle:

"2019’un aralık ayında Koronavirüs salgını baş gösterdiğinden bu yana, Koronavirüs'ün Türkiye’de yayılmasını önlemek için gayretle çalışıyoruz. Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirleri almaya devam ediyoruz

Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz

Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi"