İletişim Başkanı Altun'dan Boğaziçi tepkisi: Ahlâksızlığı özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan sergide Kâbe görselinin yere serilmesiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Ahlâksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki resim sergisinde yere Kâbe fotoğrafı serilmesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görüntüler bunun ispatıdır.