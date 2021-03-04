İletişim Başkanı Altun'dan 'Diyarbakır anneleri' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Diyarbakır annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum. PKK'yı da, onların siyasetteki yandaşlarını da bu annelerimiz bitirecek" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Diyarbakır'da HDP binası önünde 549 gündür oturma eylemi yaparak, PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin hikâyelerini anlatan belgesel paylaştı.

Altun mesajında "Diyarbakır annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum. Bugüne dek sapasağlam bir kaya gibi durdular. Terör örgütlerinin tehditlerine rağmen yerlerinden milim kıpırdamadılar. PKK'yı da, onların siyasetteki yandaşlarını da bu annelerimiz bitirecek. Var olsunlar" ifadelerini kullandı.