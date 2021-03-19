Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , CHP Grup başkanvekili Özgür Özel 'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve sayın Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

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