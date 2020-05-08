İletişim Başkanı Altun'dan Britanya'dan koruyucu ekipmanları iade edeceği haberlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'den Britanya'ya gönderilen 400 bin koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı gerekçesiyle iade edileceğine dair haberleri değerlendirdi. Altun, "Ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikar olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür" ifadelerini kullandı.

The Guardian gazetesinde yayımlanan ve Britanya'nın Türkiye'de bir şirketten satın aldığı 400 bin koruyucu ekipmanı belirli standartlara uymadığı gerekçesiyle iade edeceği haberi üzerine Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir"

"Ancak ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikar olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir. Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat"

Ne olmuştu?

Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı ve gecikmeli bir şekilde teslim edilen 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı belirtildi. Britanya Sağlık Bakanlığı kaynakları iade edilecek ekipmanların ücretinin geri alınacağını belirtti.