T24 LogoT24 Logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan Bolton'un Erdoğan'la görüşmelerin de yer aldığı kitabına tepki: Tek taraflı, manipülatif

25 Haziran 2020 11:51

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kapalı kapılar ardındaki görüşmelere ilişkin anekdotları aktardığı henüz yayımlanmamış kitabına tepki gösterdi. Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmelerin de yer aldığı kitaba ilişkin konuşan Altun, "Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz." dedi. Altun, kitapte Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerin "Tek taraflı" ve "manipülatif" olduğunu söyledi. 

İletişim Başkanı Altun, Bolton'un The Room Where It Happened" (Olayın Olduğu Oda) başlıklı kitabında paylaştığı anekdotlara ilişkin konuştu. Altun, kitapta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış biçimde yansıtıldığını söyledi. Altun, "Bu tezviratın, iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump, derin farklılıklara ve Washington'da ülkemizi hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermektedirler" dedi.

TIKLAYIN- John Bolton: Hiçbir başkanın Trump'ın Halkbank konusunda Erdoğan'a söylediği gibi sözler sarf ettiğini duymadım

TIKLAYIN- John Bolton: Trump Erdoğan’a, Halkbank sorununun Obama döneminden kalma savcılar değiştiğinde çözüleceğini söyledi

TIKLAYIN- Bir Erdoğan telefonuyla başlayan ABD'nin Suriye'den "çekil(e)me(me)" planının perde arkası

Altun, henüz yankılanmadığı hâlde ABD'de de yankı uyandıran kitaba ilişkin şunları kaydetti: 

"FETÖ militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır. Türkiye ve ABD arasındaki bu meseleler, Obama dönemine kadar uzanmaktadır. Esasen Sayın Trump, kendisinden önceki yönetime kıyasla NATO müttefikine daha çok kulak vermiş; bu durum tarafımızca doğal karşılanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ABD başkanıyla çalışmıştır. Kendisinin muhataplarına karşı açık sözlü olduğu; özel ve kamuya açık ortamlarda aynı şeyleri söylediği tarafsız yorumcuların takdiridir. Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst diyaloğunu sürdürecektir." 

TIKLAYIN- John Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yapılan itiraz reddedildi

 

ETİKETLER

fahrettin altunabddonald trumptayyip erdoğankitapjohn bolton
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24