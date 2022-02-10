İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Covid-19 tedavisi gören ve son 2 testi negatif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız kısa sürede sağlığına kavuştu çok şükür. Cumhurbaşkanımız Allah’ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rutin programına yarın dönebileceğini duyurmuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, 5 Şubat'ta Koronavirüs'e yakalandıklarını duyurmuştu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki PCR testi negatif çıktı