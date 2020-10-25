İletişim Başkanı Altun: Avrupa, Müslümanlar için gittikçe tehlikeli olan bir yer

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'ya tepki içeren bir açıklama yayımladı. "Avrupa, Müslümanlar için gittikçe tehlikeli olan bir yer" diyen Altun, açıklamalarında "Müslümanlar siz bizi istemediğiniz için gitmeyecek. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı çevirmeyeceğiz. Kendimiz her bedelde savunacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İngilizce yazdığı tweet'lerde Avrupa'ya seslendi. Altun, "Avrupalıların anlaması gereken şey şu" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanlar siz bizi istemediğiniz için gitmeyecek. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı çevirmeyeceğiz. Kendimiz her bedelde savunacağız."

Altun'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"Avrupa, Müslümanlar için gittikçe tehlikeli olan bir yer. Saldırgan karikatürlerle sistematik zorbalık, Müslümanlara yönelik ayrımcılık suçlamaları ve cami baskınları ifade özgürlüğüyle ilgili değildir. Bu ,korkutmak ve Müslümanlara, Avrupa ekonomisinin ilerlemesi için hoş karşılandıkları ancak asla ait olmayacaklarını, hatırlatmaktır.

Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920’lerde Avrupalı Yahudilerin şeytanlaştırılmasına benziyor. Bazı Avrupalı liderler bugün yalnızca kendi içindeki Müslümanları hedef almıyor. Bizim kutsal değerlerimize, kitabımıza, peygamberimize ve siyasi liderlerimize, yaşam biçimimize saldırıyorlar.

Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları ‘disipline etme’ çabaları, İslam’a, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaygın düşmanlıktan ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken şey şu: Müslümanlar siz bizi istemediğiniz için gitmeyecek. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı çevirmeyeceğiz. Kendimiz her bedelde savunacağız."